Що очікується на валютному ринку в середу

Проведений вчора Міністерством фінансів черговий аукціон з розміщення облігацій внутрішньої держпозики показав зниження інтересу інвесторів до українських цінних паперів: по шести випусках терміном від 6 місяців до 5 років вдалося залучити лише 1,37 млрд гривень.

Відносно невеликий обсяг розміщення означає, що сьогодні не буде великих продажів валюти для оплати куплених ОВДП. У той же час зниження курсу безготівкового долара нижче рівня 26,70 гривень привернуло багато бажаючих купити валюту, що подешевшала. Сьогодні очікується підвищений попит на долар, що може привести до незначного підвищення котирувань.

Відкриття торгів середи очікується на рівні 26,65/26,75 - ціна заявок на купівлю/продаж відповідно.

Ціна готівкового долара в столиці у вівторок знизилася на 7 копійок: вранці готівкового «американця» продавали по 26,88-26,89 гривень, а до вечора - вже по 26,81-26,82 гривень. Сьогодні вранці продаж стартує з 26,80-26,82 гривень. Далі готівковий ринок буде пильно спостерігати за тим, що відбувається на міжбанку і в точності копіювати всі його рухи.

Євро на ринку FOREX у вівторок продовжив спадну корекцію і опустився до позначки 1,1835 долара на тлі зростаючого падіння фондових ринків. Вранці середи він торгується у вузькому діапазоні 1,1838-1,1850 долара. Готівковий євро за день втратив в ціні 10 копійок: вранці вівторка його продавали по 31,80 гривень, а до вечора цінник опустився до 31,70 гривень. Сьогодні вранці його почнуть продавати по 31,70 гривень. Далі все буде залежати від ситуації на українському валютному ринку, і як будуть розвиватися події на FOREX. Є передумови очікувати зниження ціни готівкового євро.

Російський рубль у вівторок продовжив втрачати позиції по відношенню до американського долара і до вечора опустився майже до 73,40 рублів за долар. Вранці середи він торгується в діапазоні 73,26-73,38 рубля за долар. Ціна готівкового рубля в столиці останні кілька днів зберігається незмінною на рівні 3,65-3,67 гривень за 10 рублів. Сьогодні вранці продаж почнеться за тією ж ціною, далі все буде залежати від поведінки гривні: якщо зміцнення до долара продовжиться, подешевшає і готівковий рубль.