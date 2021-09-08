Топ-5 найпопулярніших б/у автомобілів в Україні

Топ-5 найпопулярніших б/у автомобілів в Україні
Фото: Pixabay

Стали відомі і найпопулярніші б/у авто в Україні за серпень, повідомляє АвтоПортал.

Лідером є Volkswagen Passat - на облік поставили 3327 авто. Друге місце займає Renault Megane (2832 авто), а третє - Volkswagen Golf (2697).

ТОП-5 найпопулярніших б/у авто в Україні за серпень 2021 року:

  1. Volkswagen Passat - 3327 авто;
  2. Renault Megane - 2832;
  3. Volkswagen Golf - 2697;
  4. Skoda Octavia - 2435;
  5. Ford Focus - 1657.

Всього з початку року в Україні вперше поставили на облік 301 тис. cтарих автомобілів. Це на 46% більше, ніж роком раніше і в чотири рази більше, ніж нових авто в 2021 році.

Стежити за важливими новинами в Tелеграм

Новини

analytics