Топ-5 найпопулярніших б/у автомобілів в Україні
Стали відомі і найпопулярніші б/у авто в Україні за серпень, повідомляє АвтоПортал.
Лідером є Volkswagen Passat - на облік поставили 3327 авто. Друге місце займає Renault Megane (2832 авто), а третє - Volkswagen Golf (2697).
ТОП-5 найпопулярніших б/у авто в Україні за серпень 2021 року:
- Volkswagen Passat - 3327 авто;
- Renault Megane - 2832;
- Volkswagen Golf - 2697;
- Skoda Octavia - 2435;
- Ford Focus - 1657.
Всього з початку року в Україні вперше поставили на облік 301 тис. cтарих автомобілів. Це на 46% більше, ніж роком раніше і в чотири рази більше, ніж нових авто в 2021 році.