У Білорусі судять репера за пісню "Лукашенко, йди"

У Білорусі розпочався суд над 22-річним репером Євгеном Петровим, який написав пісню про Олександра Лукашенка, яку влада назвала "образливою", повідомляє Кореспондент.

Відзначається, що в серпні 2020 року, в розпал масових протестів в Білорусі, музикант написав трек під назвою "Лукашенко, йди".

"Мене дуже схвилювало те, що відбувалося в Білорусі під час виборчої кампанії. Нереєстрація кандидатами в президенти, затримання активістів, політиків, блогерів" , - зазначив репер.

Попри те, що силовики та судові експерти визнали запис "образливим", він не вважає такою свою творчість. Звинувачення при цьому називає політичними.

Фото: gomelspring.org

Справа музиканта розглядається в закритому режимі. Йому загрожує до чотирьох років в'язниці та великий штраф. Тим часом за поширення пісні інший білорус вже отримав один рік колонії.