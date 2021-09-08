В Україні планують впроваджувати органічне вуглецеве землеробство

Українські аграрії можуть почати впроваджувати в Україні технологію "вирощування вуглецю", яка передбачає видалення з навколишнього середовища надмірних обсягів вуглецю і використання його надлишку в ґрунті – для підвищення врожайності екологічними методами, повідомляє УНІАН.

Про це йшла мова під час круглого столу "Можливості та бар’єри для розвитку в Україні вуглецевого землеробства", який відбувся вчора в рамках спільного проекту International Finance Corporation (входить до групи Світового Банку) та Indigo Agriculture Europe.

В круглому столі взяли участь представники Офісу президента України, Міністерств аграрної політики, фінансів, захисту довкілля, народні депутати, експерти міжнародних організацій. За результатами круглого столу було підписано меморандум про співпрацю між Національною академією аграрних наук та Indigo Agriculture Europe.

"Питання клімату вже виходить на перший план міжнародного порядку денного – зокрема в сільському господарстві. Так, Україна має свої переваги в АПК, у т.ч. 25% світового "чорнозему". Україна – 4-й найбільший експортер харчових продуктів до ЄС. Ми світовий лідер за експортом соняшнику, у першій десятці – за експортом меду, кукурудзи, пшениці, м’яса птиці" , – нагадав під час виступу народний депутат, член Комітету Верховної Ради з аграрної та земельної політики Вадим Івченко.

Утім, за словами депутата, необережне використання земель в Україні створює проблеми для сільського господарства, здоров’я людей і призводить до негативних змін клімату.

"Тому сьогодні надзвичайно важливо долучатись до міжнародного досвіду і розвивати в країні новітні технології, які допомагатимуть покращувати екологію і підвищувати врожайність сільськогосподарських культур. Саме вуглецеве землеробство розглядається як один зі способів відновлення балансу циклу вуглецю в природі, підвищення стійкості ґрунту до посухи, збільшення природної продуктивності АПК" , – впевнений Вадим Івченко.

З ним погоджується і міністр аграрної політики та продовольства України Роман Лещенко.

"Для України важливо знайти реальну бізнес модель з ефективними фінансовими інструментами, яка дозволить вирішувати екологічні проблеми і забезпечить високу ефективність аграрного виробництва. Ми маємо враховувати специфіку України, адже, на відміну від інших європейських держав, близько 20% ВВП України формується саме завдяки АПК, близько 50% валютної виручки надходить від експорту продукції агросектору" , – нагадав міністр аграрної політики і продовольства Роман Лещенко.

Народний депутат Вадим Івченко запропонував взяти на озброєння американську агробізнесову модель. Американська модель зокрема передбачає активний розвиток вуглецевого землеробства (вирощування покривних культур із задіянням худоби для т.зв. "секвестрації вуглецю") та вуглецеву кредитну систему (можливість фермерам, які застосовують секвестрацію, продавати великим промисловим корпораціям "квоти" на викиди вуглецю).

Ці механізми і в США, і в окремих європейських країнах (передовсім в Німеччині) вже впроваджують міжнародна компанія Indigo і її європейська філія Indigo AgricultureEurope. В компанії заявили про готовність і відкритість до співпраці і до впровадження власних технологій в Україні як в країні з великим аграрним потенціалом.