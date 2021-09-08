Лілі Коллінз вперше вийшла заміж: фото з весілля

Популярна американська актриса, зірка серіалу "Емілі в Парижі" 32-річна Лілі Коллінз вперше вийшла заміж. Її обранцем став режисер Чарлі Макдауелл, повідомляє Обозреватель.

Пара зустрічалася з 2019 року, а про їхні заручини стало відомо минулого року. Відповідні знімки з весілля знаменитість опублікувала на сторінці в Instagram.

Для важливого заходу Коллінз обрала білу сукню з довгими рукавами, високою горловиною і мереживною вуаллю від бренду Ralph Lauren. Наречений актриси був у чорному класичному смокінгу.

"Я ніколи не хотіла бути кимось більше, ніж твоєю, і тепер я твоя дружина. 4 вересня 2021 року ми офіційно стали вічними одне одному. Я люблю тебе за межами всього" , – написала в мережі кінозірка.

Лілі Коллінз вийшла заміж. Джерело: instagram.com/lilyjcollins

Лілі Коллінз у білій сукні з нареченим. Джерело: instagram.com/lilyjcollins