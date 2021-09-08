Новий Volkswagen T7 вперше показали наживо

На Мюнхенський автосалон 2021 (IAA-2021) виробники привезли не тільки що «спечені» електромобілі, а й раніше розсекречені паливні машини. Одним з таких дебютантів став новий Volkswagen T7, повідомляє АвтоПортал.

Volkswagen T7 дебютував в червні, але на IAA-2021 німці вперше показали машину наживо. На представлених в замітці фото можна оцінити, як новинка виглядає в природному середовищі існування.

Volkswagen T7 поки випускається лише в пасажирському виконанні Multvan, а ось вантажний Transporter з'явиться пізніше (поки в провадженні знаходиться «старий» Т6.1). Зі зміною поколінь автомобіль змінився кардинально. Як зовні, так і технічно.

В основі Volkswagen T7 - нове шасі MQB. На ньому ж побудований, наприклад, Volkswagen Golf VIII. Застосування нової платформи дозволило виробникові реалізувати безліч можливостей, найпомітнішим з яких, мабуть, є поява установки plug-in (заряджає гібрид) поряд зі звичайними модифікаціями (бензиновими і дизельними).

Виглядає новий Т7 ефектно. Спереду кидаються в очі масивна нижня частина і динамічні фари. У профіль - більший кут нахилу лобового скла і нове оформлення прилеглої до неї стійки з додатковим віконцем. Позаду - розкосі ліхтарі. Збільшення у розмірах - значна. Так, довжина вена складає 4973 мм (69 мм), ширина - 1941 мм (37 мм), а висота - 1903 мм (-47 мм). Колісна база збільшилася на 124 мм до 3124 мм.

У салоні звертають на себе увагу відразу кілька рішень. Перше - торпедо а-ля цифрової кокпіт (приборка, мультимедіа). Друге - відсутність центральної консолі з селектором трансмісії. На її місці може бути або «порожнеча», або ж підлокітник з підстаканниками, який формується з столика другого ряду сидінь і витягується вперед. У 7-місцевій конфігурації доступно мінімум 469 літрів для багажу. Якщо встановлено тільки два ряди сидінь, обсяг збільшується до 1844 л.

Що стосується лінійки силових установок, в неї входять два TSI потужністю 136 і 204 к.с., пара TDI на 150 і 204 к.с. Гібридний варіант представлений приводом на основі бензинового мотора, загальна потужність - 218 к.с. На одній електриці гібридний Мультівен може проїхати 50 км (батарея - ємністю 13 кВт · год).

Поставки дилерам Volkswagen T7 почнуться в кінці року.