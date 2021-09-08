Харківський аеропорт встановив рекорд за пасажиропотоком

Пасажиропотік міжнародного аеропорту "Харків" в серпні 2021 року досяг 157 тис. осіб, що на 12% перевищує відповідний показник 2019 року, повідомляє UBR.

Це рекордна кількість за весь час роботи аеропорту після реконструкції в 2012 році, заявили в прес-службі.

Міжнародний пасажиропотік в минулому місяці склав 145,2 тис. осіб, що на 23% більше ніж за серпень 2019 року і більш ніж в півтора рази (на 63%) перевищує відповідний показник минулого року. Внутрішні рейси перевезли 21,4 тис. пасажирів (-45% до 2019 р. +9 до 2020 року).

Минулого місяця з аеропорту було скоєно 637 польотів, що на 21% більше показника 2019 року. З них 433 - міжнародні, 204 - внутрішні. Найпопулярнішими напрямками стали Анталія, Стамбул, Тіват, Бориспіль, Бодрум.

Всього за три літніх місяці аеропорт обслужив 432 тис. осіб (+9% до відповідного періоду 2019 року). Було виконано 1837 рейсів (+17%). Рейтинг найпопулярніших напрямків збігся з серпневим. Найбільше з Харкова літали в Анталію, Стамбул, Бориспіль, Тіват, Бодрум, Даламан, Шарм-ель-Шейх, Батумі, Ларнаки і Одесу.

Варто нагадати, що в липні "Харків" обслужив 147,9 тис. осіб. Він входить в п'ятірку найбільших аеропортів України за пасажиропотоком. Лідером є "Бориспіль", що обслуговує понад 1 млн осіб на місяць.