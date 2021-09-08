У Раді пов'язують загострення на Донбасі з візитом Зеленського в США

Голова Комітету Верховної ради з питань нацбезпеки, оборони і розвідки Олександр Завитневич ("Слуга народу") пов'язує напруженість на Донбасі, зокрема, обстріл Авдіївки, що стався наприкінці серпня, з візитом президента Володимира Зеленського в США, повідомляє РБК-Україна.

"Росія завжди застосовує цей метод тиску і впливу перед якимись важливими для нас подіями, наприклад, Днем незалежності або візитом у США" , – сказав він.﻿

При цьому депутат запевняє, що ЗСУ дають гідну відсіч противнику. Командирам підрозділів, підкреслює Завитневич, не треба запитувати дозвіл на вогонь у відповідь у вищих інстанцій, вони самі мають право приймати подібне рішення.

Автор: Олег Черниш