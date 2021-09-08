Операція із захоплення вагнерівців: CNN дізнався про роль США

США допомагали Україні при проведенні операції із затримання у Білорусі 33 бойовиків приватної військової компанії Вагнера у липні 2020 року, повідомляє Новое время.

Про це CNN розповіли колишні високопоставлені чиновники української військової розвідки.

За даними телеканалу, Київ отримав від Вашингтона фінансування і технічну допомогу.

Крім того, українську сторону з приводу організації операції консультувало ЦРУ.

Водночас неназваний високопоставлений чиновник США заявив, що ці твердження є помилковими.

За його словами, розвідка США знала про операцію, але не була до неї причетна.

Співрозмовник телеканалу припустив, що заяви колишніх співробітників української розвідки можуть бути спробою зняти провину з Києва за провал операції.

Колишні співробітники української розвідки розповіли телеканалу, що українські агенти видавали себе за співробітників приватної військової компанії.

Вони вербували росіян нібито для захисту нафтових об'єктів у Венесуелі, пропонуючи вигідні контракти на п’ять тисяч доларів на місяць, насправді маючи намір передати їх Києву.

Джерело CNN повідомило, що "на цю приманку попалися сотні потенційних претендентів".

За словами офіцерів розвідки, цілі самі почали надсилати докази того свого військового досвіду і навіть конкретних боїв та інцидентів, в яких вони брали участь, включаючи посвідчення особи й потенційно компрометуючі фотографії та відео, в тому числі на сході України.

У підсумку співробітники української розвідки обрали 28 росіян, пов’язаних з незаконними операціями в Україні, і ще п’ятьох без будь-яких зв’язків.

Росіянам сказали, що вони будуть відправлені до Туреччини для транзитного рейсу в Каракас. Джерела повідомили CNN, що реальний план полягав у тому, щоб доставити їх в Україну, де вони можуть бути заарештовані.

Пандемія коронавірусу несподівано змінила план, коли Росія закрила свої кордони. Однак Москва дозволяла поїздки у Білорусь. Згідно з українськими джерелами, новобранців на автобусі доставили по суші до Мінська, звідки, як вони думали, скоро відправляться до Венесуели.

Співрозмовники телеканалу відзначили, що невдача з операцією стала серйозним ударом для української розвідки, яка, за їхніми словами, працювала над тим, щоб зловити російських підозрюваних протягом майже 18 місяців.

Українські офіційні особи не відповіли на запит CNN про коментарі.