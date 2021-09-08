Глава ВАКС розповіла, як нардеп просив її повпливати у справі

Голова Вищого антикорупційного суду Олена Танасевич заявляє, що вперше за два роки роботи їй надійшла "пропозиція" від одного з народних депутатів обрати конкретний запобіжний захід підозрюваному, після чого вона звернулася до генпрокурора і до Вищої ради правосуддя, повідомляє Інтерфакс-Україна.

В інтерв'ю, відповідаючи на запитання про те, чи зверталися за два роки роботи суду до неї особисто як до голови суду з проханням сприяти розгляду справи для конкретного результату, Танасевич сказала: "До недавнього часу - ні, й так має бути".

"Але в серпні 2021 року надійшло звернення народного депутата України до мене як голови суду з пропозицією про обрання конкретного запобіжного заходу у межах зазначеного кримінального провадження щодо ідентифікованої ним особи" , - розповіла голова ВАКС.

Водночас Танасевич наголосила, що її реакція на такі дії не забарилася.

"Як того вимагає закон, я негайно звернулася до Вищої ради правосуддя і до генерального прокурора з повідомленням про втручання в діяльність правосуддя" , - сказала голова ВАКС.

Вона зазначила, що ВРП, розглянувши її повідомлення, ухвалила рішення звернутися до Верховної Ради "для вжиття заходів щодо недопущення дій, які можуть бути розцінені як втручання в діяльність суддів під час здійснення правосуддя".

Як повідомило інформоване джерело, до голови ВАКС звертався народний депутат Юрій Камельчук (фракція "Слуга народу") в контексті кримінального провадження за підозрою колишнього голови Чернівецької обласної ради Івана Мунтяна в одержанні неправомірної вигоди. Йшлося про підозрюваного - приватного підприємця, який, за попередньою інформацією, давав хабар, ця людина є свідком у справі Мунтяна.