В СБУ назвали загрози найближчих місяців

Глава Служби безпеки України (СБУ) Іван Баканов назвав головні загрози, які очікуються в найближчі місяці. Серед них – військові навчання "Захід-2021", вибори до Держдуми та організація фейкових протестів, повідомляє РБК-Україна.

Вибори в російську Держдуму призначені на 17-19 вересня. У голосуванні вперше зможуть взяти участь жителі окупованого Донбасу.

"У вересні в РФ відбудуться вибори різних рівнів, а значить слід очікувати, що вона спробує поширити свій вплив на окупованих територіях і закріпити його. Наше завдання - протидіяти таким спробам" , - заявив Баканов.

Серед інших "осінніх викликів" він виділяє і втручання РФ у внутрішні справи України та її інформаційний простір. Як один із прикладів такого втручання глава СБУ називає "фейкові" акції протесту.

Автор: Олег Черниш