Судоми в ногах ночами: причини і лікування

Люди нерідко відчувають спазми в м'язах кінцівок. Судоми в ногах викликають не тільки хворобливі відчуття, але і втрату рівноваги, якщо це трапляється під час ходьби, а під час плавання вони особливо небезпечні, тому що можуть позбавити здатності триматися на воді. Бувають судоми і ночами. Корисно знати, які причини викликають подібний стан і що робити, щоб вирішити цю проблему, повідомляє Креатив.

Розбиратися в можливих причинах судом потрібно для того, щоб вміти допомогти своєму організму. Це явище буває як ознакою перевтоми, так і симптомом серйозного захворювання. Якщо судоми повторюються неодноразово, необхідно проконсультуватися з лікарем.

Можливі наступні причини спазмів:

надмірні фізичні навантаження, різке збільшення тривалості занять спортом, інтенсивність вправ;

порушення циркуляції крові в м'яких тканинах тіла, що буває пов'язано з малорухливим способом життя, стресовим станом;

прийом сечогінних препаратів;

ходіння в тісному взутті, що призводить до здавлення кровоносних судин і порушення кровообігу;

різке підвищення температури тіла (фебрильні судоми);

недолік в організмі корисних речовин, вітамінів А, В, Е, D (у жінки це може проявитися під час вагітності);

неврологічні порушення, неправильна передача імпульсів по нервових тканинах;

зневоднення організму, отруєння;

наявність захворювань (гіпопаратиреоз);

неправильне харчування, прихильність суворих дієт.

Найчастіше судоми спостерігаються у спортсменів, у дітей при високій температурі, у літніх людей, які страждають м'язовою дистрофією, алкоголіків. У цих випадках лікування повинен призначати тільки лікар!

Лікування і профілактика судом

Судоми відносяться до тимчасових фізіологічним проявам і добре піддаються лікуванню. Для профілактики їх виникнення фахівці радять:

Скласти грамотне меню харчування, яке містить білки, жири, вуглеводи, вітаміни і мікроелементи. При необхідності, можна додатково приймати вітамінні комплекси з підвищеним вмістом калію, магнію, В6. Кожен день проводити ранкову зарядку, давати своєму тілу посильну фізичне навантаження. Корисні піші прогулянки, підйом по сходах без ліфта, гімнастичні вправи, скандинавська ходьба, плавання. Дотримуватися питного режима. В день потрібно споживати не менше 1,5 літра рідини, переважно чистої води. Подбати про зручне взуття, що не сковує ноги й не утрудняє руху. Відмовитися від високих каблуків. Якщо на роботі доводиться постійно сидіти або стояти, необхідно давати ногам відпочинок - міняти положення, робити перекати на стопах, підійматися на носочки, трохи пройтися. Сидяче положення «нога на ногу» погіршує циркуляцію крові та може спровокувати появу спазмів у м'язах. Не слід підбирати ноги під стілець - вони повинні бути трохи витягнуті вперед або складати з підлогою кут в 90 градусів.

Якщо судоми в ногах не пов'язані з патологією, що вимагає відповідного лікування, людина здатна самостійно усунути ряд причин цього неприємного і дуже болісного явища. Головне, не залишати його без уваги.