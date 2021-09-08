Судоми в ногах ночами: причини і лікування
Люди нерідко відчувають спазми в м'язах кінцівок. Судоми в ногах викликають не тільки хворобливі відчуття, але і втрату рівноваги, якщо це трапляється під час ходьби, а під час плавання вони особливо небезпечні, тому що можуть позбавити здатності триматися на воді. Бувають судоми і ночами. Корисно знати, які причини викликають подібний стан і що робити, щоб вирішити цю проблему, повідомляє Креатив.
Розбиратися в можливих причинах судом потрібно для того, щоб вміти допомогти своєму організму. Це явище буває як ознакою перевтоми, так і симптомом серйозного захворювання. Якщо судоми повторюються неодноразово, необхідно проконсультуватися з лікарем.
Можливі наступні причини спазмів:
- надмірні фізичні навантаження, різке збільшення тривалості занять спортом, інтенсивність вправ;
- порушення циркуляції крові в м'яких тканинах тіла, що буває пов'язано з малорухливим способом життя, стресовим станом;
- прийом сечогінних препаратів;
- ходіння в тісному взутті, що призводить до здавлення кровоносних судин і порушення кровообігу;
- різке підвищення температури тіла (фебрильні судоми);
- недолік в організмі корисних речовин, вітамінів А, В, Е, D (у жінки це може проявитися під час вагітності);
- неврологічні порушення, неправильна передача імпульсів по нервових тканинах;
- зневоднення організму, отруєння;
- наявність захворювань (гіпопаратиреоз);
- неправильне харчування, прихильність суворих дієт.
Найчастіше судоми спостерігаються у спортсменів, у дітей при високій температурі, у літніх людей, які страждають м'язовою дистрофією, алкоголіків. У цих випадках лікування повинен призначати тільки лікар!
Лікування і профілактика судом
Судоми відносяться до тимчасових фізіологічним проявам і добре піддаються лікуванню. Для профілактики їх виникнення фахівці радять:
- Скласти грамотне меню харчування, яке містить білки, жири, вуглеводи, вітаміни і мікроелементи. При необхідності, можна додатково приймати вітамінні комплекси з підвищеним вмістом калію, магнію, В6.
- Кожен день проводити ранкову зарядку, давати своєму тілу посильну фізичне навантаження. Корисні піші прогулянки, підйом по сходах без ліфта, гімнастичні вправи, скандинавська ходьба, плавання.
- Дотримуватися питного режима. В день потрібно споживати не менше 1,5 літра рідини, переважно чистої води.
- Подбати про зручне взуття, що не сковує ноги й не утрудняє руху. Відмовитися від високих каблуків.
- Якщо на роботі доводиться постійно сидіти або стояти, необхідно давати ногам відпочинок - міняти положення, робити перекати на стопах, підійматися на носочки, трохи пройтися. Сидяче положення «нога на ногу» погіршує циркуляцію крові та може спровокувати появу спазмів у м'язах. Не слід підбирати ноги під стілець - вони повинні бути трохи витягнуті вперед або складати з підлогою кут в 90 градусів.
Якщо судоми в ногах не пов'язані з патологією, що вимагає відповідного лікування, людина здатна самостійно усунути ряд причин цього неприємного і дуже болісного явища. Головне, не залишати його без уваги.