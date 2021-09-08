Де дивитися матч Чехія - Україна: розклад трансляцій

Збірна України з футболу в середу, 8 вересня, зіграє товариський матч проти команди Чехії. Поєдинок пройде в Пльзені і почнеться о 21:45 за київським часом, повідомляє Обозреватель.

Показ зустрічі заплановано на телеканалі "Україна", який доступний в загальнонаціональному цифровому ефірі. Також цей канал входить в базову підписку медіасервісу Megogo.

Збірна України з футболу
Збірна України з футболу

Трансляція матчу буде дублюватися на каналі "Футбол 1". Тут перед і після поєдинку відбудеться включення зі студії за участю експертів і аналітиків.

Руслан Малиновський
Руслан Малиновський отримав попередження в грі з Францією

У записі цей спаринг буде доступний на телеканалі "Футбол 2" 9 вересня о 02:25 і о 19:05.

У своїй історії Чехія і Україна на рівні національних збірних зустрічалися 4 рази. Двічі успіх святкували "жовто-сині", ще один раз була зафіксована нічия.

Віктор Циганков
Віктор Циганков

Нагадаємо, що у відборі на чемпіонат світу Україна посiдає 3-е місце в групі D.

Тарас Степаненко
Тарас Степаненко

У попередньому турі підопічні Олександра Петракова зіграли внічию з Францією.

Франція не змогла обіграти Україну
Франція не змогла обіграти Україну

Пізніше були опубліковані розклади, як нашої збірної вийти до фінальної частини.

Микола Шапаренко
Микола Шапаренко

Відзначимо, що перед матчем зі складу української команди були виключені Миколенко, Малиновський і ще шість футболістів.

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