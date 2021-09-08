Де дивитися матч Чехія - Україна: розклад трансляцій

Збірна України з футболу в середу, 8 вересня, зіграє товариський матч проти команди Чехії. Поєдинок пройде в Пльзені і почнеться о 21:45 за київським часом, повідомляє Обозреватель.

Показ зустрічі заплановано на телеканалі "Україна", який доступний в загальнонаціональному цифровому ефірі. Також цей канал входить в базову підписку медіасервісу Megogo.

Збірна України з футболу

Трансляція матчу буде дублюватися на каналі "Футбол 1". Тут перед і після поєдинку відбудеться включення зі студії за участю експертів і аналітиків.

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У записі цей спаринг буде доступний на телеканалі "Футбол 2" 9 вересня о 02:25 і о 19:05.

У своїй історії Чехія і Україна на рівні національних збірних зустрічалися 4 рази. Двічі успіх святкували "жовто-сині", ще один раз була зафіксована нічия.

Віктор Циганков

Нагадаємо, що у відборі на чемпіонат світу Україна посiдає 3-е місце в групі D.

Тарас Степаненко

У попередньому турі підопічні Олександра Петракова зіграли внічию з Францією.

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Пізніше були опубліковані розклади, як нашої збірної вийти до фінальної частини.

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Відзначимо, що перед матчем зі складу української команди були виключені Миколенко, Малиновський і ще шість футболістів.