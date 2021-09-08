Патрульна поліція пересяде на електромобілі

В Україні планують закупити електрокари для Патрульній поліції, повідомляє АвтоПортал.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський під час презентації проектів і пріоритетних напрямків діяльності МВС.

«Ми вирішили закупити першу партію електромобілів для патрульної поліції. Попередні дані свідчать про те, що це дозволяє зменшити витрати на паливо, економія по багатьом статтям витрат. Ми бачимо, що перехід поліції на електрокари може забезпечити більшу економію для держави і для держбюджету в цілому», - підкреслив Денис Монастирський.

На сайті МВС також опублікували інфоматеріали, в яких порівнюють електромобіль і авто з двигуном внутрішнього згоряння на прикладі Hyundai Kona Electric і бензинового Mitsubishi Outlander (хоча в поліції використовуються плаг-ін гібриди Outlander PHEV). До слова, електричні Kona використовує поліція у Великобританії, Іспанії, Нідерландах і Швейцарії.

З одного боку, електрокар Хюндай майже вдвічі дорожче. З іншого - за 400 тис. Км пробігу на паливо для Mitsubishi Outlander потрібно витратити 1 223 424 гривні, а на зарядку Hyundai Kona - всього 204 800 гривень.

До того ж, в Outlander планові ТО зі зміною масла потягнуть ще на 96 660 гривень. Сумарно ціна авто і вартість експлуатації за 400 тис. Км пробігу для бензинового кросовера складуть 2 059 084 гривні, а для електричного посилання - 1 540 400 гривень. Тобто, економія суттєва.