Курс біткоїна обвалився

Курс біткоїна до долара знизився на 13,5% за останню добу – станом на 9:40 8 вересня він коштує 45,5 тисячі доларів. Про це ﻿свідчать дані Coindesk, повідомляє Экономическая правда.

Мінімальне значення курсу біткоїна за 24 години становило 42,9 тис доларів.

Як пише Bloomberg, зниження курсу відбулося на тлі збою додатка для розрахунків біткоїнами Chivo. Його розробила влада Сальвадора, де біткоїн з 7 вересня став офіційною валютою разом з доларом США.

Сальвадор – перша в світі країна, яка визнала біткоїн офіційним платіжним засобом. Президент Найіб Букеле заявив, що це дозволить сальвадорцям отримати більш широкий доступ до фінансових послуг і заощадити на комісіях за грошові перекази.

Однак економісти називають впровадження біткоїна в Сальвадорі ризикованим експериментом, зазначаючи, що валюта з таким нестабільним курсом може лише нашкодити і без того слабкій сальвадорській економіці.