Динаміка цін на автомобілі за останні 18 років

Німецьке видання Automobilwoche вивчило динаміку цін на автомобілі за останні майже два десятка років. Висновки виявилися невтішними: вартість машин злетіла більш ніж наполовину, хоча не все так однозначно, повідомляє АвтоПортал.

Так, експерти встановили, що якщо в 2020 році автомобілі С-сегмента (компакт-клас), до якого входять, зокрема, Volkswagen Golf, Ford Focus, Peugeot 308, Renault Megane або Toyota Corolla, коштували в середньому 18,4 тисячі євро, то вже в 2020-му - майже 30 тисяч. Тобто, подорожчали вони на 63%.

Однією з причин такого зростання можна вважати електромобілі та гібриди: такі машини стали особливо популярними в останньому десятилітті і вони, як відомо, традиційно дорожче бензинових і дизельних аналогів. Однак якщо автомобілі на електротязі з статистики виключити, зростання цін на компакти все одно виходить значним - 56%.

Інший приклад - моделі B-класу. Машини з цього більш дешевого сегмента - Volkswagen Polo, Ford Fiesta і Opel Corsa - теж виросли, але не так стрімко - на 56%. Так, якщо в 2002 році покупець платив за середньостатистичний бюджетник 13 тисяч євро, то вже в 2020-му - майже 21 тисячу.

При цьому наголошується, що найбільший стрибок цін відбувся в минулому десятилітті. Так, в період з 2002 по 2010 рік той же Поло в Німеччині подорожчав на 18%, а вже в 2010-2020 роках - на 35%.

Дані підрахунки, втім, не беруть до уваги інфляцію. Нехитрий підрахунок показує, що ті ж 18,4 тисяч євро 18 років тому дорівнювали приблизно 24,8 тисячам в минулому році. В такому випадку, можна говорити про зростання цін «лише» на 21%.

У Automobilwoche підкреслили, що, незважаючи на такі цифри, навіть в 2020 році виробники пропонували дешеві автомобілі, але покупці, як правило, вибирали більш дорогі машини. Однією з причин цього може бути поширення лізингу, при якому розбита на невеликі платежі сума не так б'є по гаманцю, як оплата повної вартості машини (іншими словами, при таких обставинах споживачі можуть собі дозволити доплатити за хорошу комплектацію).