Кращі ідеї красивого і модного декору кухні

Модний декор і красиві аксесуари грають важливу роль в будь-якому житловому приміщенні. Кухня - не виняток. Існують різні нескладні способи декорування, завдяки яким кухня стане більш привабливою і затишною, повідомляє Дом мечты.

Грифельна фарба

Цікавий варіант виходить, якщо на одній зі стін кухні помістити спеціальну дошку, на якій можна писати крейдою. При бажанні стінновую поверхню покривають спеціальною грифельною фарбою або набувають шпалери з аналогічними характеристиками.

Фарба, що дозволяє отримати поверхню з ефектом крейдяний шкільної дошки, отримала назву грифельна. Можна нанести її на дошку і повісити на кухні або, якщо дозволяє простір, покрити нею одну стіну цілком.

Після висихання на отриманої поверхні можна записувати кулінарні рецепти, робити нотатки про необхідні покупки, малювати різні зображення до свят. Такий гарний декор для кухні не тільки оригінальний, але і корисний.

Модульні картини

Картина - відмінний інтер'єрний аксесуар, часто використовується в різних приміщеннях.

Ваза

Ідеї декору кухні - безмежні. Наприклад, такий простий інтер'єрний аксесуар як ваза, здатний змінити на краще. Головне розмістити даний аксесуар так, щоб він не заважав готуванні, прийому їжі та не був випадково перекинуть, розбитий.

Порада! Якщо планується використовувати вазу як самостійну прикрасу інтер'єру кухні, можна вибрати варіант оригінальної форми з цікавим малюнком.

Дозатори і контейнери

На кожній кухні є кошти для миття посуду. Щоб додатково прикрасити кухню, слід перелити їх в красиві оригінальні пляшки з дозаторами та поставити на чільне місце в зоні мийки.

Ще одні невід'ємна деталь кухні - контейнери для зберігання продуктів, зроблені зі скла або харчового пластику.

Їх також можна використовувати в якості інтер'єрного прикраси. Досить заповнити їх крупами, макаронами, чаєм, кавою, спеціями та красиво розставити на кухонному столі, на полицях. Додатково такі контейнери можна прикрасити наклейками з написами.

Обробні дошки

Кілька десятиліть тому на кожній кухні можна було побачити красиво розмальовані обробні дошки, що висять на стінах. Поступово від такого декору стали відмовлятися. А даремно. Сьогодні можна знайти дошки різних кольорів і форм, які прикрасять будь-яку кухню.

У сучасному інтер'єрі кухні хороші як строгі чорні, білі, так і яскраві дошки. Якщо не хочеться вішати їх на стіни, можна красиво розставити в зоні готування.

Красивий посуд

Тарілки, чашки, склянки, столові прибори - без усього цього неможливо уявити не одну кухню. Якщо продумано підійти до вибору цих предметів, вони стануть витонченою прикрасою.