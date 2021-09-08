ОГТСУ оприлюднив показники якості газу по регіонах

Українські споживачі в серпні отримували газ, середньозважена теплота згоряння якого становила 8228 ккал/куб. м. При цьому, мінімальний показник, відповідно до Кодексу ГТС, – 7800 ккал/куб. м. Про це говориться на сайті Оператора газотранспортної системи України (ОГТСУ).

Так, найнижчі показники якості блакитного палива зафіксовані в таких областях:

Кіровоградська - 8004 ккал/куб. м;

Полтавська - 8038 ккал/куб. м;

Львівська - 8047 ккал/куб. м.

Найякісніший газ в Україні подають в таких регіонах:

Івано-Франківська обл. - 8367 ккал/куб. м;

Сумська обл. - 8349 ккал/куб. м;

Запорізька обл. - 8318 ккал/куб. м.

У Київській області показник якості газу становить 8273 ккал, в Києві - 8265 ккал.

Результати були отримані після аналізів компонентного складу та інших фізико-хімічних показників, що характеризують калорійність і якість блакитного палива.

У ОГТСУ підкреслили, що за якість газу відповідають компанії, які транспортують і подають ресурс споживачам - облгази, міськгази. Під час прийому в магістральні газопроводи Оператор ГТС в обов'язковому порядку здійснює перевірку палива. При цьому технічної можливості для зміни показників у підприємства немає.