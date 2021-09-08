Фудзіяма покрилася снігом раніше звичайного

Легендарна гора в Японії - Фудзіяма - вкрилася снігом. Цього року він випав майже на місяць раніше норми, повідомляє УНІАН.

Як повідомляється, гора висотою 3776 метрів врилася білим снігом на 25 днів раніше звичайного і на 21 день раніше, ніж минулого року.

На аерофотознімках зображений симетричний конус легендарної гори, злегка присипаний свіжим снігом.

Фудзіяма - діючий вулкан в Японії. Тепер він вважається слабоактивним. Вулкан має майже ідеальні конічні обриси й вважається священним, служить об'єктом туризму, а також релігійного паломництва буддистського і синтоїстського культів. Фудзі протягом століть була популярною темою в японському мистецтві.