COVID-19 стає "пандемією невакцинованих" – Ляшко

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко закликав українців вакцинуватися проти COVID-19. За його словами, зараз щепитися може кожен, а коронавірус стає пандемією невакцинованих.

Про це він написав у Facebook﻿.

Міністр зазначив, що України вийшла на 3,5 млн щеплень на місяць, "які ще у травні виглядали нереальними, як і доступ до вакцини всіх бажаючих".

"Запевняю, сьогодні щепитися може кожен. Не відкладайте щеплення на потім, вакцинація - дієвий спосіб запобігти тяжкому перебігу та смерті від COVID-19. А світові тренди свідчать, що COVID-19 стає "пандемією невакцинованих" , - написав Ляшко.

Він додав, що понад 5,6 млн українців вже отримали принаймні одну дозу, а 4,4 млн людей - дві дози антиковідної вакцини.