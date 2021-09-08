COVID-19 стає "пандемією невакцинованих" – Ляшко
Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко закликав українців вакцинуватися проти COVID-19. За його словами, зараз щепитися може кожен, а коронавірус стає пандемією невакцинованих.
Про це він написав у Facebook.
Міністр зазначив, що України вийшла на 3,5 млн щеплень на місяць,
"які ще у травні виглядали нереальними, як і доступ до вакцини всіх бажаючих".
"Запевняю, сьогодні щепитися може кожен. Не відкладайте щеплення на потім, вакцинація - дієвий спосіб запобігти тяжкому перебігу та смерті від COVID-19. А світові тренди свідчать, що COVID-19 стає "пандемією невакцинованих", - написав Ляшко.
Він додав, що понад 5,6 млн українців вже отримали принаймні одну дозу, а 4,4 млн людей - дві дози антиковідної вакцини.
"Наразі в Україну доставили понад 20 млн доз вакцин різних виробників, з них майже 12,6 млн доз закуплені коштом держбюджету, понад 4,3 млн поставлено в межах ініціативи з рівного доступу до антиковідних вакцин COVAX, а більш ніж 3,3 млн отримано як гуманітарну допомогу від країн ЄС", - зазначено в дописі.