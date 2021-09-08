Renault намагається відстрочити відмову від ДВС в Європі

Європейські автовиробники дружно кинулися декларувати терміни відмови від продажів машин з ДВС на місцевому ринку, обіцяючи добитися в цьому істотних успіхів до 2030 року. Компанія Renault, наприклад, до кінця десятиліття переведе на електротягу до 90% асортименту продаваних в Європі автомобілів. При цьому автовиробник бажає відкласти момент повної відмови від ДВС до 2040 року, повідомляє 3Dnews.

Формально, як пояснює виконавчий віце-президент Renault Group по розробкам Жиль Леборн (Gilles Leborgne), європейська влада наполягають на тому, щоб продажі автомобілів з двигунами на копалин видах палива припинилися в 2035 році. При цьому до настільки швидкого відмови від ДВС, на думку представника компанії, не будуть готові ні інфраструктура, ні сам виробник, ні його клієнти. У всякому разі, та ж бюджетна марка Dacia буде максимально довго використовувати двигуни внутрішнього згоряння хоча б в силу їх відносної доступності на тлі електричних силових установок з не найдешевшими тяговими акумуляторами.

Це не означає, що Dacia буде використовувати ДВС нескінченно - минулої весни вже дебютував перший електромобіль марки. Поступово машини цього бренду будуть перетворюватися в «м'які» гібриди з малопотужним електродвигуном, потім поширяться повноцінні гібриди, а в кінцевому підсумку все автомобілі Dacia теж перейдуть на електротягу. Renault лише хоче, щоб на європейському ринку можливість продавати гібриди збереглася десь до 2040 року.

До швидкого відмови від ДВС, за словами представника компанії, не буде готова і зарядна інфраструктура, оскільки вона поки не отримала адекватного заявленим планам автовиробників розвитку. Виробнича екосистема теж потребують серйозної перебудови з перенавчанням персоналу і реструктуризацією підприємств, залучених в випуск компонентів і транспортних засобів. Прийнято вважати, що виробництво електромобілів потребують менших трудовитрат в силу зменшення кількості компонентів і технологічних операцій. Швидка трансформація була б занадто болючою для ринку праці, Renault намагається уникнути і цих потрясінь.

До слова, дочірня марка Alpine, орієнтована на випуск спорткарів, в структурі Renault готова повністю перейти на електротягу вже до 2030 року. Бюджетна ж Dacia до цього часу мігрує на електродвигуни та акумулятори тільки на 10%. Недорогі автомобілі більш численні в структурі автопарку, тому виробник і намагається забезпечити більш плавний перехід до відмови від ДВС, ніж того вимагають європейські влади.