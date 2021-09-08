Як зрозуміти, що у підлітка депресія

Депресія може виявлятися по-різному, симптомів у цієї хвороби досить. На жаль, підлітки часто схильні до такого стану. Завдання батьків якомога раніше виявити його, щоб запобігти небезпечним наслідкам, повідомляє Креатив.

Як зрозуміти, що у підлітка почалася депресія? Психологи називають 5 тривожних ознак, які вказують на неполадки в дитячій психіці в перехідному віці.

Пригнічений стан триває понад двох тижнів

Поганий настрій властиво кожному з нас, але зазвичай воно проходить за кілька годин або, максимум, за пару діб. Якщо ж у підлітка це триває два тижні та більше, слід звернутися до фахівця. Пригніченість може відрізнятися від мінорного настрою - в цьому випадку підліток менш енергійний, не знаходить в собі сили робити що-небудь або розважатися. Іноді до пригніченості приєднуються смуток і плаксивість, якась спустошеність. Такий стан ще називають апатією.

Порушення сну

Найчастіше в перехідному віці діти лягають спати дуже пізно. Батьки обурюються, що «збився режим», «знову всю ніч за комп'ютером» і бачать в такій поведінці погані нахили. Однак варто задуматися про причини цього явища. Можливо, підліток проводить час за гаджетом в надії позбутися нав'язливих думок в голові. Також не виключено, що він приховує безсоння, адже в наш час не обов'язково до ранку просиджувати перед монітором, досить лежачи в ліжку користуватися телефоном.

Підліток швидко втомлюється, йому важко зосередитися на навчанні або роботі

Підлітку важко приймати рішення, потрібно більше часу, щоб щось зрозуміти або пригадати. Важко говорити, мова стає переривчастою, з великими паузами. Після навчання і будь-якої роботи він швидко втомлюється і робить великі перерви для відпочинку.

Розлад апетиту

Цей симптом проявляється, як правило, в такий спосіб:

апетит пропадає зовсім - підлітка не змусиш з'їсти навіть шматочок;

підвищений апетит - у дитини раптом почалася така смуга, що він їсть багато і без розбору.

Втрата інтересу до життя

У підлітка зникають друзі, і він не прагне до спілкування, частіше проводить час у своїй кімнаті. Деякі батьки не надають цьому значення або відносяться до ситуації парадоксально, наприклад:

Втрачає соціальні зв'язки? Та ні, він просто переріс своїх бездарних друзів. Навіщо йому друзі? Тільки й чекай чогось поганого, обійдеться і без них! Втратив інтерес до хобі (тренувань і т.п.), а ми вважаємо це заняття корисним і забороняємо відмовлятися від нього, можемо навіть покарати!

Подібна реакція зустрічається досить часто, але ж потрібно всього лише дбайливо придивитися до свого чада, щоб помітити, що у нього не просто хандра, а з якихось причин почалася справжня депресія.

Інші прояви депресії у дівчаток і у хлопчиків

Як ще можна зрозуміти, що у підлітка почалася депресія? Слід пам'ятати, що її прояви часом залежать від гендерної приналежності.

Дівчатка сильно комплексують через свою зовнішність, можуть влаштовувати істерики, відмовлятися від їжі, навмисно викликати блювоту, доводити себе до анорексії. Це особливо небезпечно в 15-16 років.

Хлопчики ж можуть сприймати в штики все слова рідних, висловлювати відкритий протест. Нерідко тінейджери починають палити і (або) вживати алкоголь, тікають з дому. Є ризик зв'язатися з поганою компанією.

Не варто відразу застосовувати жорсткі виховні заходи при такій поведінці підлітка, адже це тільки погіршить ситуацію, якщо у нього дійсно почалася депресія.

Потрібно бути гранично обережним, уважно спостерігати за своїм чадом і пам'ятати про те, що в перехідному віці, при наявності депресії, можуть виникнути думки про суїцид. Головне завдання батьків - вчасно помітити недобре і звернутися за допомогою до фахівця.