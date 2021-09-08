Електромобіль Renault 5 показали в Мюнхені

Французька компанія Renault відзначила 50-річчя легендарної Renault 5 створенням експериментальної моделі 5 Prototype. Серійна версія очікується у 2024 році, повідомляє Обозреватель.

Про це пише пресслужба виробника. Презентація прототипу присвячена до відкриття автомобільної виставки IAA-2021 Мюнхені.

Renault 5 Prototype та його історичний прообраз Renault 5. Джерело: Renault

Свого часу модель Renault 5 стала воістину "народним" автомобілем. За період серійного виробництва з 1972 по 1996 рік було реалізовано понад 5,5 мільйона хетчбеків. Команда шеф-дизайнера компанії Жиля Відаля постаралася максимально передати в концепті впізнавану зовнішність історичного прототипу. З урахуванням сучасних трендів було прийнято рішення зробити спадкоємця Renault 5 електричним, тим більше, що у компанії є великий досвід в цій області.

Експозиція Renault на автомобільній виставці в Мюнхені. Джерело: Renault

Зовнішній вигляд Renault 5 Prototype заснований на оригінальному зовнішньому вигляді, проте сучасний підхід видно в формах автомобіля, його оздоблення та матеріалах, натхнених світовими трендами в техніці та промисловому дизайні. Автомобіль отримав впізнаваний силует і пропорції, світлотехніку і кут нахилу задньої стійки.

Джерелом натхнення для прототипу послужила легендарна модель Renault 5. Джерело: Renault

Новинка буде використовувати модульну електричну платформу CMF-EV, яка розроблена інженерами альянсу Renault Nissan. Вона вже знайшла застосування на моделях Renault Megane E-Tech Electric та кросовері Nissan Ariya. Платформа CMF-EV стане основою для створення доступних електромобілів для широкого кола користувачів. Вона дозволить скоротити загальну вартість автомобіля на 33% в порівнянні c нинішніми аналогами.

Новинка буде використовувати модульну електричну платформу CMF-EV. Джерело: Renault

Нагадаємо, що в рамках стратегії eWays ElectroPop концерн Renault Group планує до 2025 року запропонувати 10 абсолютно нових електромобілів, причому 7 з них будуть нести емблему Renault. Крім Renault 5 буде відродження ще одна легендарна модель – Renault 4.