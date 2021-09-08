Кабмін проти статусу основного союзника США поза НАТО

Віцепрем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина виступила проти звернення до Конгресу про надання Україні двостороннього статусу основного союзника США поза НАТО, повідомляє Новое время.

У себе в Facebook Стефанишина назвала таку ініціативу недоречною і несвоєчасною.

"З точки зору іміджу країни така ініціатива, за лічені дні після зустрічі двох лідерів, виглядає як свідома і недалекоглядна політична диверсія", — зазначила вона.

За словами віцепрем'єра, президенти Джо Байден і Володимир Зеленський вже визначили формат взаємодії з питань не тільки національної, а й регіональної безпеки у чорноморському регіоні, що передбачає підтримку євроатлантичних прагнень України, співпрацю в рамках двосторонньої Угоди про стратегічні основи оборонного співробітництва, співпрацю в рамках партнерства з розширеними можливостями в рамках НАТО.

Також вона підкреслила, що запропонована на розгляд Верховної Ради ініціатива не проговорювалася на рівні глав держав.

Також вона не наближає Україну до конституційно закріпленого курсу євроатлантичної інтеграції та членства в НАТО, не має практичної доданої вартості, адже Україна вже має набагато більше можливостей, ніж міг би дати цей статус.