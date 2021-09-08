Трамп коментуватиме боксерський поєдинок в річницю 11 вересня
Колишній президент США Дональд Трамп в суботу, 11 вересня, виступить коментатором поєдинку американського боксера Евандера Холіфілда і бразильського спортсмена Вітора Белфорта, повідомляє Інтерфакс-Україна.
Разом з Трампом коментувати поєдинок в річницю терактів 11 вересня буде його син Дональд Трамп-молодший. Вони разом приїдуть в Голлівуд, де спортсмени вийдуть на ринг.
"Я з нетерпінням чекаю можливості побачити ввечері в суботу цих двох і поділитися своїми думками з цього приводу, перебувати в перших рядах біля рингу", - наводять американські ЗМІ слова екс-президента США.
Поєдинок транслюватиметься компанією Triller, яка раніше вже запрошувала коментаторами різних знаменитостей, наприклад, репера Snoop Dogg.
Американські ЗМІ також відзначають, що Трамп в минулому проявляв великий інтерес до боксу і брав участь в організації та просуванні поєдинків в 1980-90-х роках.