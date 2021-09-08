У Дніпрі невідомий вистрілив у чоловіка на вулиці

У вівторок, 7 вересня, на Тверській в одному з супермаркетів стався конфлікт між покупцями. Один зробив зауваження другому через відсутність захисної маски на обличчі, перепалка продовжилася на вулиці, де один чоловік вистрелив у другого з «Флобера», повідомляє Інформатор.

Інцидент стався близько 20:30.

За інформацією з власних джерел, потерпілий отримав травму під правим оком. Стрільцем виявився 43-річний місцевий житель, крім пістолета, при собі у нього був газовий балончик і електрошокер. Нападника затримали і доставили у відділення поліції.