Незвичні симптоми інфаркту у жінок

Нове відчуття дискомфорту в грудях. Воно може виникати просто як неприємне відчуття, що не викликає серйозних побоювань. У чоловіків статистично інфаркт приймає більш виражену форму у вигляді болю і здавлювання в грудній клітці. Запідозрити інфаркт у жінки значно складніше, повідомляє Країна здоров'я.

Медики радять орієнтуватися на почуття, яке відчувається по-новому, не як раніше. Варто звернути увагу на наступні симптоми.

Утруднене дихання. Може здатися, що не вистачає повітря - в такому стані буває складно нормально говорити.

Блювота. Нерідко вона сприймається як симптом інфекції травного тракту, але якщо при цьому також спостерігається запаморочення, це може бути ознакою серцевого нападу.

Втома. Постраждала жінка може відчувати сильну слабкість і нестачу енергії навіть для виконання звичайних завдань.

Біль у спині. У той час як у чоловіків красномовним симптомом інфаркту міокарда стає сильний біль в грудях, у жінок цей біль зміщується на інші ділянки тіла. Наприклад, може боліти спина. Також біль може відчуватися в одній або обох руках, в шиї, або животі.

Розпізнавальний сигнал того, що біль є серцевим, - поява холодного поту, блідість, загальне нездужання.

Викликати екстрену допомогу також треба, якщо:

біль постійний та стає інтенсивнішим;

біль хвилеподібно повторюється у стані спокою;

виникає різка слабкість, відчуття страху;

частішає пульс;

різко коливається артеріальний тиск.

Що менше часу пройде від початку симптомів до потрапляння в лікарню, то кращі шанси на одужання.