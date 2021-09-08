Незвичні симптоми інфаркту у жінок

Незвичні симптоми інфаркту у жінок

Нове відчуття дискомфорту в грудях. Воно може виникати просто як неприємне відчуття, що не викликає серйозних побоювань. У чоловіків статистично інфаркт приймає більш виражену форму у вигляді болю і здавлювання в грудній клітці. Запідозрити інфаркт у жінки значно складніше, повідомляє Країна здоров'я.

Медики радять орієнтуватися на почуття, яке відчувається по-новому, не як раніше. Варто звернути увагу на наступні симптоми.

  • Утруднене дихання.  Може здатися, що не вистачає повітря - в такому стані буває складно нормально говорити.
  • Блювота. Нерідко вона сприймається як симптом інфекції травного тракту, але якщо при цьому також спостерігається запаморочення, це може бути ознакою серцевого нападу.
  • Втома. Постраждала жінка може відчувати сильну слабкість і нестачу енергії навіть для виконання звичайних завдань.
  • Біль у спині. У той час як у чоловіків красномовним симптомом інфаркту міокарда стає сильний біль в грудях, у жінок цей біль зміщується на інші ділянки тіла. Наприклад, може боліти спина. Також біль може відчуватися в одній або обох руках, в шиї, або животі.
  • Розпізнавальний сигнал того, що біль є серцевим, - поява холодного поту, блідість, загальне нездужання.

Викликати екстрену допомогу також треба, якщо:

  • біль постійний та стає інтенсивнішим;
  • біль хвилеподібно повторюється у стані спокою;
  • виникає різка слабкість, відчуття страху;
  • частішає пульс;
  • різко коливається артеріальний тиск.

Що менше часу пройде від початку симптомів до потрапляння в лікарню, то кращі шанси на одужання.

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