Незвичні симптоми інфаркту у жінок
Нове відчуття дискомфорту в грудях. Воно може виникати просто як неприємне відчуття, що не викликає серйозних побоювань. У чоловіків статистично інфаркт приймає більш виражену форму у вигляді болю і здавлювання в грудній клітці. Запідозрити інфаркт у жінки значно складніше, повідомляє Країна здоров'я.
Медики радять орієнтуватися на почуття, яке відчувається по-новому, не як раніше. Варто звернути увагу на наступні симптоми.
- Утруднене дихання. Може здатися, що не вистачає повітря - в такому стані буває складно нормально говорити.
- Блювота. Нерідко вона сприймається як симптом інфекції травного тракту, але якщо при цьому також спостерігається запаморочення, це може бути ознакою серцевого нападу.
- Втома. Постраждала жінка може відчувати сильну слабкість і нестачу енергії навіть для виконання звичайних завдань.
- Біль у спині. У той час як у чоловіків красномовним симптомом інфаркту міокарда стає сильний біль в грудях, у жінок цей біль зміщується на інші ділянки тіла. Наприклад, може боліти спина. Також біль може відчуватися в одній або обох руках, в шиї, або животі.
- Розпізнавальний сигнал того, що біль є серцевим, - поява холодного поту, блідість, загальне нездужання.
Викликати екстрену допомогу також треба, якщо:
- біль постійний та стає інтенсивнішим;
- біль хвилеподібно повторюється у стані спокою;
- виникає різка слабкість, відчуття страху;
- частішає пульс;
- різко коливається артеріальний тиск.
Що менше часу пройде від початку симптомів до потрапляння в лікарню, то кращі шанси на одужання.