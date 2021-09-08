Арахамія про відставку Шмигаля: Це фейк

Голова депутатської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія спростував інформацію про те, що в жовтні може відбутися відставка Дениса Шмигаля з посади прем'єр-міністра, а також повна заміна складу Кабінету Міністрів України, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Щодо прем'єра, точно - це фейк. Повної заміни (Кабміну - ред.) не буде" , - сказав Арахамія журналістам у кулуарах парламенту в середу.

Він також повідомив, що засідання фракції для обговорення кадрових питань орієнтовно відбудеться у понеділок, 20 вересня, перед початком наступного пленарного тижня.