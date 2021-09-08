Ківа про адвокатську ліцензію: "адвокати будуть потрібні хлопцям з" 95 кварталу"

Народний депутат від "Опозиційної платформи - За життя" Ілля Кива підтвердив, що дійсно склав іспит для отримання права на здійснення адвокатської діяльності в Україні, повідомляє Цензор.НЕТ.

Про це нардеп розповів в кулуарах Верховної Ради.