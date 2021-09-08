Ківа про адвокатську ліцензію: "адвокати будуть потрібні хлопцям з" 95 кварталу"
Народний депутат від "Опозиційної платформи - За життя" Ілля Кива підтвердив, що дійсно склав іспит для отримання права на здійснення адвокатської діяльності в Україні, повідомляє Цензор.НЕТ.
Про це нардеп розповів в кулуарах Верховної Ради.
"Не розумію, чому такий ажіотаж. У мене, як мінімум, дві вищі освіти в яких я юрист. Одна з них - з червоним дипломом... Адвокатура - ця частина тієї історії, яку я хотів для себе освоїти... Найближчим часом адвокати будуть потрібні хлопцям з "95 кварталу", - розповів Кива.