В італійському підручнику на карті зобразили Україну як частину Росії

Хибну інформацію про Україну знайшли в італійському підручнику з географії для учнів середньої школи, повідомляє Букви.

Про це заявили в Посольстві України в Італії.

"Прикрі непоодинокі випадки розповсюдження в італійських підручниках спотвореної інформації про Україну, її історію та актуальну соціально-політичну ситуацію не залишаються жодним чином поза увагою Посольства України в Італії. Ми завжди блискавично реагуємо на подібні маніпуляції в інформаційному просторі та щиро дякуємо небайдужим громадянам, які привертають нашу увагу до зазначених випадків" , – відзначили у посольстві.

В італійському підручнику з географії «Namaskar.Benvenuti nel mondo della geografia» авторства Альберто Фре (Alberto Frè) для учнів середньої школи читачі виявили спотворену інформацію щодо України та замовчування фактів російської агресії.

Посольство уже направило офіційне звернення Міністерству освіти Італії, Асоціації італійських видавців та безпосередньо видавництву вищезгаданого підручника із закликом виправити зазначену статтю, своєю чергою, пропонуючи відкритість до співпраці та надання правдивої інформації щодо подій в Україні.