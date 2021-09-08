Вірусолог розповів, хто найбільш вразливий перед штамом "Дельта"

Пандемія коронавірусу не зменшує обертів. Вірус мутує і зараз домінує штам під назвою "Дельта". Він відрізняється вищою заразністю і важким перебігом, повідомляє Clutch.

Професор прикладної вірусології Тартуського університету в Естонії Андрес Мерітс повідомив, що більше за інших схильні до захворювання цим варіантом коронавірусу нещеплені люди.

У зоні ризику "підчепити" штам "Дельта" люди:

які ще перехворіли на коронавірусну інфекцію;

які не прищеплювалися від коронавірусу.

Вірусолог також зазначив, що через високий ступінь поширення, штам «Дельта» знайде практично всіх людей, які мають навіть мінімальні соціальні контакти.

Вакцини від коронавірусу ефективні від цього штаму і здатні полегшити перебіг недуги в разі хвороби.

Андрес Мерітс каже, що щеплені люди також можуть захворіти. Це пов'язано з тим, що у людини міг не встигнути виробитися сильний імунітет або ж в організм потрапила занадто висока доза вірусу.

Також Експерт порівняв штам "Дельта" зі штамом коронавірусу "Мю".

"Якщо їх порівняти, то Дельта-штам як заєць проти черепахи. Штам Мю був поширений в червні в США, тоді приблизно 5% випадків захворювання були викликані ним. Зараз ця мутація вірусу практично зовсім зникла, він виявився повністю вибитий штамом Дельта, на частку якого припадає десь 99% випадків", – пояснив Вірусолог.