Porsche представила гоночний електромобіль Mission R

На автошоу в Мюнхені компанія Porsche презентувала гоночний електромобіль Porsche Mission R. Новинка візьме участь у нових монокубкових змаганнях з кільцевих автогонок, повідомляє Обозреватель.

Про це пише пресслужба виробника. Porsche Mission R стане своєрідною тестовою лабораторією на колесах, яка дозволить відпрацьовувати нові технології, відчувати інноваційні матеріали та конструктивні рішення, які потім будуть використовуватися на серійних автомобілях марки.

Porsche Mission R стане своєрідною тестовою лабораторією на колесах. Джерело: Porsche

Наприклад, автомобіль отримав два абсолютно нових електромотора, сумарна потужність яких досягає 800 кВт (+1088 к.с.) в так званому у кваліфікаційному режимі. Кожен електромотор призводить в рух свою пару коліс. Передній двигун розвиває до 320 кВт (435 к.с.), а задній – 480 кВт (653 к.с.). Але в режимі перегонів сумарна потужність буде примусово обмежена на позначці 500 кВт (680 к.с.).

Автомобіль отримав два абсолютно нових електромотора, сумарна потужність яких досягає 800 кВт. Джерело: Porsche

Харчування для них забезпечує тягова батарея місткістю близько 80 кВтг, а в русі заряджати АКБ буде інноваційна система рекуперації. АКБ забезпечена рідинним охолодженням і працює під напругою 900 В. За допомогою швидкісної зарядної станції Porsche Turbo Charging потужністю 340 кВт, зарядити батарею від 0 до 80% місткості можна за 15 хвилин.

За допомогою швидкісної зарядної станції зарядити батарею від 0 до 80% місткості можна за 15 хвилин. Джерело: Porsche

За даними виробника, за своїми швидкісними та динамічними характеристиками електричний Mission R не поступається бензиновому спорткару 911 GT3 Cup. Болід здатний розігнатися до першої "сотні" за 2,5 секунди, а максимальна швидкість досягає 300 км/год.

В Mission R використовується технологія Porsche Active Aerodynamics (PAA) з системою Drag Reduction System (DRS). Джерело: Porsche

Крім того, в Mission R використовується технологія Porsche Active Aerodynamics (PAA) з системою Drag Reduction System (DRS). Вона дозволяє управляти аеродинамічними елементами в передніх повітрозабірниках і двосекційним заднім антикрилом для створення оптимальної притискної сили та розподілу повітряних потоків.

Цікавою особливістю новинки являє застосування пластика, армованого волокнами льону. Джерело: Porsche

Цікавою особливістю новинки являє застосування пластика, армованого волокнами льону (NFRP), який отриманий з відходів сільськогосподарського виробництва. З цього матеріалу виконані двері, крила і пороги кузова, а також каркас крісла пілота. Несе монокок виконаний з вуглепластику. Длина Mission R – 4326 мм, ширина – 1990 мм и высота – 1190 мм. Колісна база - 2560 мм.

На гоночні траси Porsche Mission R відправиться у майбутньому році.