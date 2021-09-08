Porsche представила гоночний електромобіль Mission R
На автошоу в Мюнхені компанія Porsche презентувала гоночний електромобіль Porsche Mission R. Новинка візьме участь у нових монокубкових змаганнях з кільцевих автогонок, повідомляє Обозреватель.
Про це пише пресслужба виробника. Porsche Mission R стане своєрідною тестовою лабораторією на колесах, яка дозволить відпрацьовувати нові технології, відчувати інноваційні матеріали та конструктивні рішення, які потім будуть використовуватися на серійних автомобілях марки.
Наприклад, автомобіль отримав два абсолютно нових електромотора, сумарна потужність яких досягає 800 кВт (+1088 к.с.) в так званому у кваліфікаційному режимі. Кожен електромотор призводить в рух свою пару коліс. Передній двигун розвиває до 320 кВт (435 к.с.), а задній – 480 кВт (653 к.с.). Але в режимі перегонів сумарна потужність буде примусово обмежена на позначці 500 кВт (680 к.с.).
Харчування для них забезпечує тягова батарея місткістю близько 80 кВтг, а в русі заряджати АКБ буде інноваційна система рекуперації. АКБ забезпечена рідинним охолодженням і працює під напругою 900 В. За допомогою швидкісної зарядної станції Porsche Turbo Charging потужністю 340 кВт, зарядити батарею від 0 до 80% місткості можна за 15 хвилин.
За даними виробника, за своїми швидкісними та динамічними характеристиками електричний Mission R не поступається бензиновому спорткару 911 GT3 Cup. Болід здатний розігнатися до першої "сотні" за 2,5 секунди, а максимальна швидкість досягає 300 км/год.
Крім того, в Mission R використовується технологія Porsche Active Aerodynamics (PAA) з системою Drag Reduction System (DRS). Вона дозволяє управляти аеродинамічними елементами в передніх повітрозабірниках і двосекційним заднім антикрилом для створення оптимальної притискної сили та розподілу повітряних потоків.
Цікавою особливістю новинки являє застосування пластика, армованого волокнами льону (NFRP), який отриманий з відходів сільськогосподарського виробництва. З цього матеріалу виконані двері, крила і пороги кузова, а також каркас крісла пілота. Несе монокок виконаний з вуглепластику. Длина Mission R – 4326 мм, ширина – 1990 мм и высота – 1190 мм. Колісна база - 2560 мм.
На гоночні траси Porsche Mission R відправиться у майбутньому році.