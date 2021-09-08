Посли ЄС продовжили санкції проти РФ за порушення суверенітету України

Посли ЄС продовжили санкції проти РФ за порушення суверенітету України

Постійні представники країн Європейського Союзу ухвалили рішення продовжити ще на півроку санкції для фізичних і юридичних осіб за дестабілізацію і підрив суверенітету й територіальної цілісності України, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Відповідне рішення ухвалено в середу в межах засідання Комітету постійних представників (COREPER).

Рішення ще має бути затверджене Радою ЄС з подальшою публікацією в Офіційному журналі, після чого воно набуде чинності.

Вперше санкції у вигляді заборони на в'їзд до країн ЄС і заморожування активів були застосовані в березні 2014 року і відтоді продовжуються кожні пів року.

Попереднім рішенням, яке було ухвалено в березні цього року, санкції продовжили для 177 фізичних та 48 юридичних осіб.

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