Посли ЄС продовжили санкції проти РФ за порушення суверенітету України

Постійні представники країн Європейського Союзу ухвалили рішення продовжити ще на півроку санкції для фізичних і юридичних осіб за дестабілізацію і підрив суверенітету й територіальної цілісності України, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Відповідне рішення ухвалено в середу в межах засідання Комітету постійних представників (COREPER).

Рішення ще має бути затверджене Радою ЄС з подальшою публікацією в Офіційному журналі, після чого воно набуде чинності.

Вперше санкції у вигляді заборони на в'їзд до країн ЄС і заморожування активів були застосовані в березні 2014 року і відтоді продовжуються кожні пів року.

Попереднім рішенням, яке було ухвалено в березні цього року, санкції продовжили для 177 фізичних та 48 юридичних осіб.