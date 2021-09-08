У Порошенка закликали негайно створити ТСК щодо "вагнергейту"

Народний депутат (фракція "Європейська солідарність") Ірина Геращенко закликала Верховну Раду негайно створити тимчасову слідчу комісію для розслідування зриву операції із затримання "вагнерівців", повідомляє Інтерфакс-Україна.

Відповідну заяву Геращенко зробила з трибуни Верховної Ради, реагуючи на матеріал видання CNN, присвячений т.з. вагнергейту.

"Приватна армія "вагнерівців" це по суті армія Путіна. Тому що у РФ навіть у ЖЕКи призначають за поданням Кремля. Всі серійні вбивці перебувають на олівці ФСБ і виконують свої страшні злочини на Донбасі – зокрема і збиття МН-17 - виключно з санкції Путіна" , - зазначила нардеп.

Вона наголосила, що наразі, коли в Гаазі триває суд за збиття МН-17, "українська влада підло підіграла Путіну, коли передала йому Цемаха" (проросійський бойовик Володимир Цемах, свідок у справі про збиття літака МН-17 - ред).

"А потім передала Лукашенко-Путіну повну інформацію щодо 33 убивць, яких мали затримати на території України і які стали свідками злочинів Путіна" , - додала Геращенко.

Вона зазначила, що ВР має створити окрему ТСК для розслідування провалу операції із затримання "вагнерівців".

Як повідомлялося, у червні президент України Володимир Зеленський відкинув причетність глави Офісу президента Андрія Єрмака до зриву так званої операції із захоплення "вагнерівців", назвавши ідею такої операції "ідеєю інших країн". Він зазначив, що востаннє спілкувався з Олександром Лукашенком, обговорюючи питання затриманих "вагнерівців".

"Коли "вагнерівці" були на території Білорусі, я зателефонував Олександру Григоровичу, попередив його, сказав, що ми готові передати повну інформацію про цих людей" , - сказав президент.

Глава держави додав, що Лукашенко сказав йому, що "не підведе" і "розбереться".

"Я був упевнений, що він передасть нам цих убивць. Але потім сталося те, що сталося, і це була остання наша розмова" , - зазначив Зеленський.

29 липня 2020 року поблизу Мінська було затримано 33 членів ПВК "Вагнера". 12 серпня Офіс генерального прокурора (Україна) звернувся до Генеральної прокуратури Республіки Білорусь із запитами про видачу 28 осіб із російської приватної військової компанії "Вагнера", які "брали активну участь у бойових діях на території Донецької та Луганської областей у складі терористичних організацій "ЛНР" і "ДНР".

Проте 14 серпня стало відомо, що Білорусь віддала Росії 32 із 33 затриманих "вагнерівців". 18 серпня низка українських ЗМІ повідомила, що СБУ та Головне управління розвідки Міноборони готували операцію із затримання членів ПВК "Вагнера": вони мали вилетіти з Мінська до Стамбула, але в польоті один із пасажирів мав імітувати погіршення здоров'я, через що літак мав здійснити вимушену посадку в Києві, де "вагнерівців" мали затримати.

ЗМІ стверджували, що про операцію було повідомлено президенту Володимиру Зеленському та главі Офісу президента Андрію Єрмаку, після чого внаслідок просочення інформації про неї довідалися білоруські спецслужби.