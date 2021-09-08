Чим більше людина курить, тим сильніше він видужає після відмови від сигарет

Чим більше людина курить, тим сильніше він видужає після відмови від сигарет

По тому, як сильно людина залежна від куріння, можна визначити його схильність до ожиріння в разі відмови від шкідливої звички, повідомляє Menslife.

Повністю відмовившись від сигарет, протягом наступних трьох років чоловіки поправляються приблизно на 2,8 кг, а жінки - на 3,8 кг. 10% тих, хто кинув палити здатні легко набрати за цей період цілих 13 кг. Хоча в основному протягом 7-8 років їх вага приходить в норму.

Вчені поки що не готові точно вказати причини, які провокують набір зайвої ваги у тих, що кидають палити, хоча їм вдалося розробити нікотинову терапію. Вона не рятує від ожиріння повністю, але все ж здатна значно зменшити кількість набраних кілограмів.

Протягом трьох місяців вчені Койі Хасегава і його колеги з японського медичного центру в Кіото провели повне обстеження 186 пацієнтів, які кинули курити і проходили терапію. Серед них було 132 чоловіки і 54 жінки, вік яких коливався від 22 до 81 року.

Медики проводили аналіз складу крові пацієнтів, спостерігали за їх психологічним станом і намагалися визначити ступінь залежності від нікотину, вдаючись до допомоги тесту Фагерстрема. Питання цього тесту, до слова, стосуються і середнього числа викурених сигарет за день.

Як виявилося, найсильніше на набір зайвої ваги впливає саме сила пристрасті до куріння. Пацієнти, ступінь залежності яких була мінімальною (що набрали менше, ніж 5 балів по тесту Фагерстрема), харчувалися зовсім незначно - лише на 0,3% від вихідного.

А ось курці, які не бачили свого життя без сигарет, в тесті набрали 10 балів, і після відмови від куріння одужали приблизно на 3,4% від початкової ваги ваги. На думку вчених, така статистика свідчить про те, що ожиріння виступає побічним ефектом дії нікотину на організм людини.

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