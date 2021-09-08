Чим більше людина курить, тим сильніше він видужає після відмови від сигарет

По тому, як сильно людина залежна від куріння, можна визначити його схильність до ожиріння в разі відмови від шкідливої звички, повідомляє Menslife.

Повністю відмовившись від сигарет, протягом наступних трьох років чоловіки поправляються приблизно на 2,8 кг, а жінки - на 3,8 кг. 10% тих, хто кинув палити здатні легко набрати за цей період цілих 13 кг. Хоча в основному протягом 7-8 років їх вага приходить в норму.

Вчені поки що не готові точно вказати причини, які провокують набір зайвої ваги у тих, що кидають палити, хоча їм вдалося розробити нікотинову терапію. Вона не рятує від ожиріння повністю, але все ж здатна значно зменшити кількість набраних кілограмів.

Протягом трьох місяців вчені Койі Хасегава і його колеги з японського медичного центру в Кіото провели повне обстеження 186 пацієнтів, які кинули курити і проходили терапію. Серед них було 132 чоловіки і 54 жінки, вік яких коливався від 22 до 81 року.

Медики проводили аналіз складу крові пацієнтів, спостерігали за їх психологічним станом і намагалися визначити ступінь залежності від нікотину, вдаючись до допомоги тесту Фагерстрема. Питання цього тесту, до слова, стосуються і середнього числа викурених сигарет за день.

Як виявилося, найсильніше на набір зайвої ваги впливає саме сила пристрасті до куріння. Пацієнти, ступінь залежності яких була мінімальною (що набрали менше, ніж 5 балів по тесту Фагерстрема), харчувалися зовсім незначно - лише на 0,3% від вихідного.

А ось курці, які не бачили свого життя без сигарет, в тесті набрали 10 балів, і після відмови від куріння одужали приблизно на 3,4% від початкової ваги ваги. На думку вчених, така статистика свідчить про те, що ожиріння виступає побічним ефектом дії нікотину на організм людини.