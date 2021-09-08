За два роки в Раді Шуфрич наговорив майже 16 годин

Найбільше у Верховній Раді ІХ скликання говорив глава комітету з питань свободи слова Нестор Шуфрич. Його виступи тривали загалом майже 16 годин, повідомляє Чесно.

На першому ж пленарному засіданні Шуфрич мав 10 виступів, які зайняли понад 16 хвилин – коли Рада обговорювала урядові призначення.

За два роки роботи парламенту найбільшу кількість виступів очікувано мають спікер Ради Дмитро Разумков (1365) та його перший заступник Руслан Стефанчук (844), оскільки саме вони модерують засідання, а також інша заступниця голови Ради Олена Кондратюк (понад 12 годин за 155 виступів). Вона також і найдовше виступала серед жінок-депутаток у парламенті - понад 12 годин за 155 виступів.

Уточнюються, що Шуфрич мав упродовж кількох років 723 виступи.

Водночас у фракції ОПЗЖ протягом двох років не виступали сестра та брат Юлія і Сергій Льовочкіни, підсанкційний соратник Медведчука Тарас Козак, Вадим Столар, чоловік Наталії Королевської Юрій Солод, Ігор Абрамович та Віталій Борт.

В абсолютних показниках найбільше мовчунів у фракції “Слуга народу”, а ось за відсотками найбільше мовчунів - 25% - серед позафракційних та у фракції ОПЗЖ - 18%. Немає таких нардепів, щоби не вийшли до трибуни, у фракціях "Батьківщина", "Європейська солідарність" та "Голос".

36 нардепів у Раді мали лише один виступ за два роки, зокрема підозрюваний у держзраді Віктор Медведчук. Єдиний його виступ був присвячений "формулі Штайнмаєра" у 2019 році.