COVID-19 поставив під загрозу боротьбу з туберкульозом і СНІДом

Заходи, вжиті для боротьби з пандемією COVID-19, поставили під загрозу боротьбу зі СНІДом, туберкульозом та малярією і можуть привести до тисяч смертей в деяких країнах. Звіт про це опублікував Глобальний фонд в Женеві, повідомляє Лента.Ру.

За даними фонду, зосередження ресурсів охорони здоров'я на боротьбу з коронавірусом заважає людям в бідних країнах отримати лікування від інших захворювань. Кількість отримують курс лікування від лікарсько-стійкого туберкульозу в деяких країнах впало майже на 37 відсотків. Також на 16 відсотків впало число ВІЛ-інфікованих, які отримують антиретровірусне лікування.

Директор Глобального фонду Пітер Сендс заявляє, що надлишкова смертність від СНІДу і туберкульозу може перевищити смертність від коронавірусу. За його словами, в таких країнах, як Індія, і по всій Африці медичні апарати для діагностики використовувалися тільки для COVID-19, що знизило ефективність лікування туберкульозу. Особливо сильно ситуацію посилив "дельта"-варіант коронавірусу.