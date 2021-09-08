Найкращі образи, які вам сподобаються: як носити футболку поло восени

Футболка поло вже досить довго тримається серед трендових елементів гардероба. Ця річ зручна у використанні, адже її можна поєднувати не лише з джинсами і кросівками, але й зі штанами і туфлями. Стилісти зазначають, що футболка з коміром перекочувала з літнього гардероба в осінній, тож пропонуємо найкращі образи, які ви можете приміряти цього сезону, повідомляє 24 Канал.



Модниці вже давно переосмислили універсальну теніску та знайшли їй безліч застосувань. До прикладу, бренд Lacoste поєднує водолазку з довгими спідницями та лоферами. ﻿Такий стильний образ приміряла шведська модель Ельза Госк, яка поєднала зелене поло з чорними лоферами.



Зірки стрітстайлу поєднують футболку поло з широкими штанами та модним аксесуаром – панамою. Втім носіння теніски без жакетів чи тренчів – варіант для теплої осінньої погоди. Для прохолодних днів модниці запропонували не менш стильні образи.

Білосніжне поло дівчата одягають зі спідницею плісе, додаючи зверху трендовий картатий жакет. Жіночності такому образу додали босоніжки на високих підборах.

Для wow-ефекту підберіть монохромний аутфіт. Футболка та штанний костюм в одному кольорі – просто мастхев цієї осені.

З футболкою поло можна створити багатошаровий look, але тут варто бути обережним з кольорами і принтами. Щоб не перевантажити образ – одягніть футболку класичного білого кольору, довершивши її стильним шкіряним жакетом. Завершальним штрихом стануть пальто та чоботи.

Трикотажна футболка поло з розслабленими рукавами ідеально підійде для міксу із сорочкою, замість жилетки. Доповніть образ чорною спідницею міді, щоб отримати бездоганний осінній аутфіт.