Вибираємо кішку: 5 кращих порід для життя в квартирі

Кішки привносять в будинок затишок, тепло і спокій. Але це відноситься аж ніяк не до всіх породам. Які чотириногі краще за інших підходять для життя в квартирі, повідомляє Профиль.

Менська

Це досить миролюбні і товариські кішки, вони добре відчувають себе у великій родині, ладнають з маленькими дітьми, а також уживаються з іншими кішками і навіть великими собаками. Менська кішки вельми слухняні, спокійно переносять навіть значні зміни у власному житті.

Абиссинская

Абиссинские кішки прекрасно ладнають з іншими домашніми вихованцями, часто грають з маленькими дітьми. Представників цієї породи легко привчити до лотка і когтеточке. Більш того, вони поважають встановлені в будинку правила і легко піддаються дресируванню. Абіссінії вкрай охайні, тварини практично не линяють.

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Сіамська

Хоча ці кішки відрізняються досить непростим характером, як стверджують фахівці, вони є одними з найбільш оптимальних для життя в квартирі. Крім того, за сіамськими кішками просто доглядати: необхідно лише дотримуватися простих рекомендацій, стежити за раціоном і відвідувати ветеринара для профілактичного огляду.

Яванська

Яванские кішки вкрай товариські, їм необхідно багато уваги. Представники породи добре переносять поїздки, а також привчаються до вигулу, легко освоюють трюки.

Корніш-рекс

Корніш-рекси непогано уживаються з дітьми, проте не відчувають захоплення від постійного перебування в їх компанії. Як пише Lapkins, тварина не стане проявляти до дитини агресію, але вважатиме за краще зникнути при першому зручному випадку. Представники породи славляться справжніми інтелектуалами - вони досить легко піддаються вихованню.