Лікар-дієтолог розповіла, в якому випадку смажена їжа не шкодить здоров'ю

Багато людей, які намагаються схуднути впевнені, що вживання смажених страв - табу! Найбільш обґрунтовані побоювання викликає смажене м'ясо. ﻿Чи так це? На це питання на своїй сторінці в соціальній мережі відповіла лікар-дієтолог Ольга Безуглая, повідомляє Clutch.

Якісних досліджень недостатньо, але у людей, які їдять смажене більше ніж сім разів на тиждень, збільшується ризик розвитку цукрового діабету 2 типу та ішемічної хвороби серця. Особливо, якщо у них є надмірна вага, гіпертонія і дисліпідемія і вони й так в зоні ризику.

"Насправді смажену їжу можна вживати в помірній кількості. Питання лише в тому, скільки, як часто і з чим" - повідомила лікар.

Чим триваліше жарка і вище температура поверхні для смаження, тим темніше кірка і тим більше потенційно токсичних сполук містить приготований продукт.

Найбільш обґрунтовані побоювання викликає смажене м'ясо. При смаженні, в тому числі на вугіллі, утворюються сполуки, які у високих дозах призводять до розвитку онкологічних захворювань. Щоб знизити споживання таких речовин можна зменшити час смаження - м'ясо швидко обсмажити, а потім довести до готовності іншими способами. М'ясо не повинно бути обвугленим!