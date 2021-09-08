Змінилися правила в'їзду в Північну Македонію

Влада Північної Македонії змінила правила вʼїзду — тепер відвідати країну стало складніше, повідомляє Дiлова Столиця.

Зокрема, щоб потрапити до країни, необхідно надати один з документів:

сертифікат про повний курс вакцинації від COVID-19;

сертифікат про одужання (за останні 45 днів) від коронавірусу;

негативний ПЛР-тест (за 72 години) або тест на антиген (по 48 годин).

Ця вимога поширюється тільки на повнолітніх мандрівників.

Варто зазначити, що раніше для вʼїзду до Північної Македонії громадянам України не треба було предʼявляти документи про вакцинацію і результати тестів на COVID-19.