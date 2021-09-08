Great Wall показав преміальний кросовер для Європи
Концерн Great Wall привіз на Мюнхенський автосалон свій самий крутий кросовер Wey Coffee 01, повідомляє АвтоПортал.
Преміальну модель планують вивести на європейський ринок.
Wey Coffee 01 - глобальна версія моделі Moka, яка вже продається в Китаї. Автомобіль досягає 4870 мм в довжину, 1960 мм в ширину і 1690 мм у висоту при колісній базі в 2915 мм.
Дизайн витриманий у фірмовому стилі Wey - з великою решіткою радіатора, розкосими фарами і висувними дверними ручками. У салоні на центральній панелі встановили відразу два тачскрін. Серед доступних опцій - інтернет 5G, функція розпізнавання обличчя і проекція на лобове скло з доповненою реальністю.
Але особливої уваги заслуговує заряжемая гібридна установка Wey Coffee 01. Дволітрова бензинова турбочетверка і пара електромоторів сумарно видають 476 к. с. - на рівні набагато більш дорогих BMW X3M і Mercedes-AMG GLC63. Також передбачені 9-ступінчастий робот з двома зчепленнями і повний привід.
Китайський кросовер розганяється до 100 км/год менш, ніж за 5 с. При цьому він здатний проїхати цілих 149 км в електричному режимі і витрачає в середньому 1,4 л/100 км в режимі гібрида.