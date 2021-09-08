Україна і Таїланд взаємно визнали COVID-сертифікати

Україна і Таїланд обговорили взаємне визнання сертифікатів вакцинації, а також посилення співпраці в оборонному комплексі та в напрямку авіабудування.

Про це повідомив Михайло Радуцький﻿ у Telegram.

З першим після призначення офіційним візитом до нашої країни прибув Посол Королівства Таїланду у Польщі та Україні пан Четафан Максафан. Його супроводжували перший секретар посольства пан Топонг Сміті та представники консульського відділу.

"Під час зустрічі обговорили питання взаємовідносин між країнами та досягли наступних домовленостей: взаємне визнання «сертифікатів вакцинації», посилення співпраці в оборонному комплексі, погодили питання закупівлі Таїландом української зброї та співпраці у напрямку авіабудування" , - написав нардеп.

Від української делегації були присутні голова депутатської групи ВР з міжпарламентських зв'язків з Королівством Таїланд Михайло Радуцький, заступник керівника групи депутат Юрій Кисіль, член групи Микола Стефанчук і представники МЗС.