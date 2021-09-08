Пройшли випробування першого пасажирського поїзда на водні

Нещодавно з Німеччини до Франції прибув поїзд Coradia iLint - перший в світі пасажирський склад, що працює виключно на водневих паливних елементах без додаткових джерел живлення, повідомляє 3Dnews.

Побудований французькою компанією Alstom, поїзд вперше протестували 6 вересня під Франції. За словами міністра транспорту Жана-Батіста Джеббарі (Jean-Baptiste Djebbari), склад являє собою транспорт майбутнього. За даними міністра зараз 45% залізничної мережі Франції не електрифікована, тому використання водневої альтернативи, безумовно, має значення для країни, а в подальшому він здатний завоювати ринок ЄС і всього світу.

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Поїзд використовує паливні елементи для перетворення зберігається на даху водню в електрику. Під час поїздки виділяється тільки вода і пар. Франція вже замовила 14 поїздів, які введуть в експлуатацію до 2025 року. Ініціатори проекту сподіваються, що з часом технологія дозволить замінити всі 1200 дизельних локомотивів, що курсують залізницями країни.

Сьогодні в усьому світі існує чимало водневих проектів на різних стадіях готовності, прихильники технології вважають, що вона стане життєво важливим елементом, що дозволяє в перспективі повністю припинити забруднення атмосфери оксидами вуглецю.

Проте більшу частину водню все ще виробляють із застосуванням вуглеводнів, а «зелений» екологічно безпечний газ набагато дорожче у виробництві. Однак, в ЄС мають намір збільшити його випуск, на ці цілі в наступні 30 років буде витрачена частина з 470 мільйонів євро, що виділяються на екологічні ініціативи.