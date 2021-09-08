Оля Полякова буде оцінювати учасників шоу "Співають всі!"

У суботу, 11 вересня, о 21:00, глядачі телеканалу "Україна" побачать третій випуск масштабного талант-шоу "Співають всі!" Цього разу до "сотні" зіркових експертів приєднається популярна співачка Оля Полякова, повідомляє Сегодня.

На знімальному майданчику каналу "Україна популярна співачка Оля Полякова розповіла, як буде оцінювати конкурсантів.

Бути суворим або поблажливим суддею – для неї таке питання навіть не стоїть, адже Оля сама пройшла нелегкий шлях до успіху.

Я з власного досвіду знаю, що таке артистичні невдачі, коли ти береш участь в десятках конкурсів і нічого не отримуєш. Знаю, що таке 15 років битися в двері шоу-бізнесу, якщо вони не відкриваються. Тому я﻿ не можу судити артистів строго , – зазначає Оля Полякова.

Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Крім того, співачка розкрила секрет всіх артистів. Так, часто незважаючи на зовнішню впевненість, в душі вони дуже вразливі, і їх легко поранити гострими коментарями.