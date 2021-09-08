Шмигаль анонсував посилення карантину

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС) найближчим часом розгляне питання про встановлення "жовтого" рівня епідеміологічної небезпеки на території всієї країни, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Уже найближчими днями відбудеться засідання комісії ТЕБ та НС, де розглядатимуть питання про встановлення "жовтого" рівня епідеміологічної небезпеки у всій країні", - сказав Шмигаль на засіданні уряду в середу.

Прем'єр зазначив, що через погіршення епідеміологічної ситуації, засідання комісії з ТЕБ та НС знову відбуватимуться на постійній основі.