Рада закликає не визнавати вибори в Держдуму РФ
Верховна Рада на засіданні в середу, 8 вересня, прийняла звернення до міжнародних організацій із закликом не визнавати вибори в Держдуму Росії, в разі проведення голосування на окупованій частині території України. , повідомляє Кореспондент.
Звернення підтримали 318 депутатів.
Так, український парламент закликав Раду безпеки і Генеральну асамблею ООН, ОБСЄ, Євросоюз, НАТО, інші міжнародні організації, парламентські асамблеї, іноземні парламенти і уряди застосувати всі необхідні заходи, щоб застерегти органи влади й окупаційну адміністрацію РФ від проведення виборів до Держдуми на тимчасово окупованій території України - в Криму, і виключити участь у виборах громадян України, які проживають на окупованій частині Донбасу.
Також Рада закликала міжнародне співтовариство ввести санкції проти представників органів влади та окупаційної адміністрації РФ, які залучають громадян України на окупованих територіях до виборів в Держдуму РФ і
"тим самим порушують суверенітет України".