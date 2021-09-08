Рада закликає не визнавати вибори в Держдуму РФ

Верховна Рада на засіданні в середу, 8 вересня, прийняла звернення до міжнародних організацій із закликом не визнавати вибори в Держдуму Росії, в разі проведення голосування на окупованій частині території України. ﻿, повідомляє Кореспондент.

Звернення підтримали 318 депутатів.

Так, український парламент закликав Раду безпеки і Генеральну асамблею ООН, ОБСЄ, Євросоюз, НАТО, інші міжнародні організації, парламентські асамблеї, іноземні парламенти і уряди застосувати всі необхідні заходи, щоб застерегти органи влади й окупаційну адміністрацію РФ від проведення виборів до Держдуми на тимчасово окупованій території України - в Криму, і виключити участь у виборах громадян України, які проживають на окупованій частині Донбасу.