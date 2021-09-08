Транзит нафтопродуктів через Україну скоротився на 55%

У січні-серпні 2021 р. обсяг транзиту нафтопродуктів через Україну скоротився на 55%, до 27 тис. т, порівняно з аналогічним періодом 2020 р, повідомляє Enkorr.

За даними Консалтингової групи «А-95», транзит дизельного пального за вісім місяців знизився на 63% порівняно з аналогічним періодом торік – до 19 тис. т, з яких 10,7 тис. т – з Білорусі в Молдову, 3,5 тис. т – з Росії в Україну, 3,1 тис. т – з Литви в Молдову і 1,5 тис. т – з Росії до Польщі.

Перевезення бензину в Молдову зросли на 34%, до 7,7 тис. т, при цьому в березні 2021 р. транзит через територію України не здійснювався. Транзитні постачання бітуму за звітний період з Росії склали 0,2 тис. т.

В «А-95» відзначили, що в січні-серпні 2021 року транзит авіаційного палива і мазуту не здійснювався.