Mercedes показала новий електромобіль

Німецька компанія Mercedes-Benz підготувала до автошоу в Мюнхені велику кількість новинок. Серед них – спортивна версія електрокара EQS 53 4matic +, створена фахівцями підрозділу Mercedes-AMG, повідомляє Обозреватель.

Про це пише пресслужба виробника. Це вже не перший досвід майстрів з Аффальтербаха в області електрокарів. У 2013 році спортивний підрозділ представило суперкар SLS AMG Electric Drive, який був випущений обмеженим тиражем.

Mercedes-AMG EQS 53 4matic+ оснащений повнопривідною трансмісією та двома електромоторами. Джерело: Daimler AG

Нове дітище інженерів спортивного підрозділу розраховане на більш широку аудиторію і поповнить лінійку електромобілів концерну. Mercedes-AMG EQS 53 4matic + оснащений повнопривідною трансмісією і двома електромоторами. Від родинного EQS новинка відрізняється доопрацьованій конструкцією електроустаткування, розрахованого на більш високі навантаження.

Відрізнити версію AMG можна по декоративній решітці радіатора з вертикальними планками, іншим бамперам та невеликому заднему спойлеру.

Відрізнити версію AMG можна по декоративній решітці радіатора з вертикальними планками, іншим бамперам та невеликому заднему спойлеру. Джерело: Daimler AG

У салоні центральне місце займає величезна цифрова панель Hyperscreen з трьома екранами під єдиним склом та власною графікою. Крім того, для новинки передбачили генератор звуку двигуна, який працює через аудіосистему і має два режими - Authentic і Performance.

У салоні центральне місце займає величезна цифрова панель Hyperscreen з трьома екранами під єдиним склом. Джерело: Daimler AG

Для новинки підготували ексклюзивне оздоблення інтер'єру. Джерело: Daimler AG

Сумарна віддача силового агрегату в порівнянні з EQS 580 4Matic збільшена до 658 к.с. (+135 к.с.) і 950 Нм (+95 Нм), а якщо замовити опціонний AMG Dynamic Plus, то в режимі Race Start пікова потужність може досягати 761 к.с., а момент – 1020 Нм. Літій-іонна батарея має місткість 107,8 кВтг.

Запас ходу на одній зарядці обіцяють до 530 км. На розгін до "сотні" спорткару потрібно 3,8 с, а з комплектом AMG Dynamic Plus - 3,4 с. Максимальна швидкість – 220 і 250 км/год відповідно.

Новинка відрізняється власними настройками ходової частини, а підвіску підсилили. Автомобіль оснащений повнокерованим шасі, у якого задні колеса можуть повертатися на кут до 9 градусів в протилежну сторону з передніми (до 60 км/год), а на швидкості понад 60 км/год – в ту ж сторону.

Задні колеса можуть повертатися на кут до 9 градусів в протилежну сторону з передніми (до 60 км/год), а на швидкості понад 60 км/год – в ту ж сторону

У продажу Mercedes-AMG EQS 53 4matic+ з'явиться у наступному році.