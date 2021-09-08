Зірка серіалу "Хід королеви" Аня Тейлор-Джой підкорила мережу фотосесією

Голлівудська актриса Аня Тейлор-Джой змусила всіх заговорити про себе завдяки ролі у серіалі "Хід королеви". Актриса неперевершено перевтілилась у геніальну шахістку, вразивши всіх глядачів не тільки своєю грою, але й красою. Тепер знаменитість часто запрошують знятися у фотосесіях та позувати для обкладинок глянців, повідомляє 24 Канал.

Цього разу знаменитість прикрасила собою обкладинку американського видання In Style. Для жовтневого номера довговолоса білявка знялася в ефектних образах.

25-річна акторка позувала перед фотографом в нарядах від Dior, Chloé та Isabel Marant. Антуражем для зйомки слугував покинутий будинок у розвалинах та конюшня.

Перед відомим фотографом Себастьяном Фаеною акторка позувала з соняшниками в руках. Візажистка довершила природну красу знаменитості світло-рожевими тінями, а губи намалювала нюдовою помадою. Стиліст Грегорі Рассел вклав волосся у легкі локони.

Фото з інстаграму видання

Фото з інстаграму видання

Також у ході фотосесії знаменитість приміряла вбрання у ковбойському стилі від найвідовімих Модних будинків.

Фото з інстаграму видання

Фото з інстаграму видання